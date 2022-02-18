РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Люберецкий городской суд вынес приговор ранее не судимому 34-летнему гражданину Украины за покушение на незаконный сбыт метадона в особо крупном размере массой 1 950,1 г, а также незаконное приобретение и хранение без цели сбыта метадона массой 2,75 г, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Подсудимый вину признал частично. Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд учел все смягчающие обстоятельства, данные о личности, характер и степень общественной опасности.