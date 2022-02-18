РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 фев. В пятницу возле памятника «Скорбящая мать» в Щелкове прошел митинг, посвященный 33-ей годовщине вывода советских войск из Афганистана, также собравшиеся почтили память погибших в локальных войнах, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

Участие в митинге приняли заместитель главы администрации городского округа Щелково Виктор Семин, депутат Мособлдумы Владимир Шапкин, ветераны, представители общественных организаций, юнармейцы, духовенство и матери жителей Щелкова, погибших при исполнении служебного долга.

«С момента окончания Великой Отечественной войны наша страна участвовала более чем в 50 военных конфликтах. Мы чтим и помним память всех погибших воинов, выполнявших свой долг перед Родиной», - сказал ветеран боевых действий, депутат Мособлдумы Николай Черкасов.

Кроме того, участники митинга возложили цветы к монументу «Скорбящая мать». После митинга для всех гостей в ТКЦ «Щелковский театр» прошел праздничный концерт.

«27 жителей Щелкова погибли в Афганистане и Чеченской Республике. Мы ведем большую работу с молодежью, чтобы память об этих людях не исчезла, и подрастающее поколение знало и чтило своих земляков. Большой поклон матерям, воспитавшим таких сыновей», - сказал участник боевых действий в Республике Афганистан, руководитель Щелковского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Анатолий Тананаев.