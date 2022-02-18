РИАМО - 18 фев. Под открытым небом в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в столице распустились первые подснежники. Их можно увидеть у главного входа, сообщает пресс-служба сада.

В «Аптекарском огороде» растут 6 видов подснежников - подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский. В основном эти цветы распускаются зимой, но есть и такие сорта, которые цветут весной или осенью.

Москвичей также приглашают на выставку «Репетиция весны». Она пройдет с 23 февраля по 13 марта. Там можно будет увидеть около 10 тыс. тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, мускари и других цветов.

Посетители выставки смогут сфотографироваться в красивых фотозонах. Посетить выставку можно с 10:00 до 20:00.