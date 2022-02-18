РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Открытая военно-патриотическая игра пройдет в Подольске 26 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

26 февраля на базе Дома Юнармии в поселке Быково на улице Школьная, дом 9 состоится IV открытая военно-патриотическая игра «В белоснежных полях под Москвой». Ее посвятят 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции Великой Отечественной войны. Начало в 10:00.

Предварительно в игре примут участие 630 бойцов из 90 команд юнармейских и военно-патриотических отрядов Москвы и Московской области. Они продемонстрирует навыки и умения в сборке, разборке и имитационной стрельбе из автомата Калашникова, прохождении полосы препятствий, смотре строя и песни «Статен в строю, силен в бою» и других конкурсах, в том числе «Героические страницы Великой Отечественной войны», «Воинские звания ВС РФ», «Радиационная, химическая и биологическая защита от ОМП».

Организаторами игр выступили Главное управление социальных коммуникаций Московской области, штаб регионального отделения ВВПОД «Юнармия», Московское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ и администрация городского округа Подольск.