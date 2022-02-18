РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 фев. Энергетики восточного филиала компании «Россети Московский регион» обеспечили мощностью жилой квартал «Клюквенный» в городском округе Щелково, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

ЖК рассчитан на 2,3 тыс. жителей и имеет собственную торгово-рекреационную инфраструктуру, школу, детский сад, амбулаторию и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

«Для обеспечения ЖК «Клюквенный» мощностью 664 кВт энергетики провели строительно-монтажные работы по возведению двух участков кабельной воздушной линии 10 кВ общей протяженностью 1,8 км, оснащенных двумя линейными разъединителями 10 кВ. Также были построены две трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ мощностью по 630 кВА каждая. Два источника электроснабжения обеспечивают абонента электроэнергией по второй категории надежности. Основным и резервным источником электропитания ЖК является подстанция «Краф» 35/10 кВ», - говорится в сообщении.

В реализацию процесса технологического присоединения ЖК «Клюквенный» (включая работы по проектированию) компания «Россети Московский регион» инвестировала более 1,75 млн рублей.

Получить всю интересующую информацию о сроках, правилах технологического присоединения и подать заявку на ТП к электрическим сетям (в том числе через интернет), а также ознакомиться со всей линейкой предлагаемых дополнительных услуг можно на портале, в центрах обслуживания клиентов компании или по телефону единой «Светлой линии»: 8(800)220-02-20.