РИАМО - 18 фев. В Орехово-Зуевском округе построят новую современную школу на 550 мест, капитально отремонтируют еще 2 школы и закончат возведение пристройки к лицею, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Орехово-Зуевского городского округа Русланом Заголовацким.

«Всегда актуальны для нас и темы здравоохранения, образования. Мы очень заинтересованы, чтобы были современные школы», — сказал губернатор.

Заголовацкий доложил о выполнении поручений Воробьева по капитальному ремонту и строительству школ. Так, в начале марта прошлого года открылась пристройка на 300 мест к Орехово-Зуевской школе №16. С 1 сентября в Ликино-Дулеве начало работать новое образовательное учреждение на 550 мест.

«Выполняя ваше поручение, мы в этом году приступаем к постройке новой современной школы на 550 мест на ул. Красина. Заканчиваем строительство пристройки к муниципальному лицею на 400 мест на ул. Володарского города Орехово-Зуево. И те школы, которые уже давно были без капитального ремонта, №4 в Орехово-Зуеве и №4 им. Перегудова в Ликино-Дулеве, заходят на капитальный ремонт», — отметил Заголовацкий.

Он пояснил, что школу имени Перегудова построили в 1938 году.

Ремонт в школах №4 в Орехово-Зуеве и №4 в Ликино-Дулеве планируют начать в марте. Там поменяют перекрытия, кровлю, поставят вентилируемые навесные фасады с утеплителем, системы водоснабжения, отопления, электрооборудования, канализации, видеонаблюдение системы «Безопасный регион». Полностью поменяют мебель и оборудование.

Ежегодно в Подмосковье строят в среднем 25 школ>>