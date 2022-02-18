РИАМО - 18 фев. По данным на 18 февраля, коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве составляет 56,2%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В столице полностью привились от инфекции 6 926 298 человек, прививку первым компонентом вакцины сделали 7 285 060 горожан.

С начала пандемии в Москве выявили 2 650 927 случаев заражения, выздоровели – 2 363 212 человек, скончались 40 444 человека.

В городе продолжается прививочная кампания. Теперь привиться от коронавируса могут и подростки. Для их вакцинации создали специальный препарат «Спутник-М». Этой вакциной можно привить детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>> ​