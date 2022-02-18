РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Люберецкий городской суд признал виновным 29-летнего уроженца города Карасук Новосибирской области в краже денежных средств с банковского счета пенсионерки из Люберец, передает пресс-служба Люберецкой городской прокуратуры.

Злоумышленнику назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Мужчина признал свою вину в полном объеме.

В ходе судебного следствия установили, что злоумышленник, находясь в квартире потерпевшей, предложил ей приобрести реле напряжения стоимостью 6 980 рублей. Пенсионерка согласилась и передала ему банковскую карту вместе с пин-кодом. Тот, в свою очередь, в банкомате трижды снял деньги общей суммой 150 тыс. рублей.