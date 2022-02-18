РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 фев. Строительство школы на 1,6 тыс. мест в микрорайоне Новое Павлино Балашихи завершат во II квартале текущего года, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в своем Instagram-аккаунте.
В пятницу Брынцалов вместе с главой городского округа Сергеем Юровым в ходе рабочей поездки оценил ход строительства объекта.
Он добавил, что после того, как новое учреждение начнет свою работу, ситуация со второй сменой в прилегающих школах значительно улучшится.
Здание будет иметь самую современную планировку. Согласно всем современным требованиям, в новой школе предусмотрено большое спортивное ядро и зоны отдыха, 4 спортивных зала, актовый зал, большая столовая.
Строительство школы завершится во втором квартале 2022 года.
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