РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 фев. Строительство школы на 1,6 тыс. мест в микрорайоне Новое Павлино Балашихи завершат во II квартале текущего года, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в своем Instagram-аккаунте.

В пятницу Брынцалов вместе с главой городского округа Сергеем Юровым в ходе рабочей поездки оценил ход строительства объекта.

«Продолжается и строительство новых школ. Здесь же, в микрорайоне Новое Павлино, мы осмотрели строящуюся школу на 1600 мест», - написал Брынцалов.

Он добавил, что после того, как новое учреждение начнет свою работу, ситуация со второй сменой в прилегающих школах значительно улучшится.

Здание будет иметь самую современную планировку. Согласно всем современным требованиям, в новой школе предусмотрено большое спортивное ядро и зоны отдыха, 4 спортивных зала, актовый зал, большая столовая.

Строительство школы завершится во втором квартале 2022 года.