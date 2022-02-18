РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Следователи в Подольске возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих, которые сорвались с крыши во время чистки снега, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Следственным отделом по городу Подольску возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ.

По данным следствия, в пятницу рабочие чистили от снега кровлю 5 дома на улице Ленина в микрорайоне Климовск. В какой-то момент трое рабочих упали с крыши. В результате падения двое мужчин скончались от полученных травм на месте происшествия, еще один получил травмы и был госпитализирован.

В настоящее время запланировано проведение ряда следственных действий, направленных на установление всех причин и обстоятельств произошедшего. Следователем проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в МУП «СЕЗ» микрорайона Климовск сообщили, что работы проводила подрядная организация. Пресс-служба администрации округа отказалась дать оперативный комментарий. Местные жители сняли на видео упавшего рабочего, лежащего на снегу.