РИАМО - 18 фев. Проект благоустройства парка «Меланж» в Куровском в Орехово-Зуевском округе заявят на участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поддержал эту инициативу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Губернатор региона Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Орехово-Зуевского округа Русланом Заголовацким. На встрече обсудили реализацию президентских проектов, решение вопросов, на которые чаще всего обращают внимание жители.

«Пригласил вас для того, чтобы обсудить все самые насущные вопросы Орехово-Зуевского городского округа. Он у нас большой, с множеством вопросов. Но наша задача, как и прежде, – обеспечивать перемены», — сказал Воробьев.

Так, глава рассказал о том, что проект благоустройства парка «Меланж» заявят на участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Инициативу поддержал губернатор.

«Это тот президентский проект, по которому мы получаем очень серьезную поддержку. Мы с вами были на набережной, этот проект нужно развивать. Будем вам помогать, чтобы обеспечить изменения», — подчеркнул Воробьев.

Заголовацкий также доложил о результатах благоустройства набережной Клязьмы. Работы начали в 2019 году. В первый год укрепили и очистили береговую линию, переложили инженерные сети. В 2020 году в ходе реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» проложили велодорожки из цветного асфальтобетонного покрытия, организовали зоны отдыха у воды, велопарковки, поставили урны, скамьи, уличные тренажеры.

В прошлом году был закончен второй этап благоустройства набережной, в рамках которого проложили пешеходную зону в сторону здания администрации и второго автомобильно-пешеходного моста. Там появился большой пирс с качелями и лежаками. Был дополнительно благоустроен подход к набережной со стороны улицы Ленина.

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