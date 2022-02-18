РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 18 фев. Люберецкая прокуратура восстановила права сотрудников ООО «Кастра», расположенного в Дзержинском, передает пресс-служба прокуратуры.

В ноябре 2021 года Государственная инспекция труда Московской области проверила компанию по факту невыплаты заработной платы сотрудникам. Сумма задолженности составляла 188 111 рублей. Работодателя привлекли к административной ответственности и выписали предписание с требованием погасить задолженность.

Задолженность в установленный срок была не погашена. В связи с этим городская прокуратура внесла гендиректору организации представление с требованием выплатить зарплату. После чего задолженность была погашена в полном объеме.