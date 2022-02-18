РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 фев. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым в пятницу в ходе рабочей поездки оценил ход строительства пристройки к школе №6 в микрорайоне Саввино.

«Пристройка на 550 мест к школе №6 в мкрн Саввино - еще один важный и необходимый шаг на пути развития инфраструктуры образования в муниципалитете», - написал Брынцалов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что помимо просторных классов в пристройке оборудованы спортивный зал, столовая, мастерские для уроков труда.

Общая площадь нового корпуса составляет 9,5 тыс. кв. м. После ввода здания в эксплуатацию сюда перейдут обучающиеся 5-7 классов. Это позволит обеспечить односменный режим работы образовательного учреждения.

В Балашихе в 2022-2023 годах введут в эксплуатацию 6 учреждений среднего образования. А всего в Московской области в 2022 году запланировано построить 28 новых школ.