На востоке Москвы с крыши многоквартирного дома на женщину упала наледь. От полученных травм она погибла. на месте.
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