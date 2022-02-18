РИАМО - 18 фев. Трое рабочих, чистивших от снега крышу многоквартирного дома на улице Ленина в подольском микрорайоне Климовск, сорвались и упали с высоты. Двое разбились насмерть, за жизнь третьего борются врачи. Подмосковная прокуратура организовала проверку инцидента, сообщает пресс-служба ведомства.

Проведение проверки поручено Подольской городской прокуратуре. В ходе мероприятий правоохранители выяснят, соблюдались ли на объекте законные требования охраны труда и техника безопасности.

В случае виновности должностных лиц, отвечающих за организацию работы по уборке снега и технику безопасности, к ним будут применены меры прокурорского реагирования.

Ранее прокуратура Московской области и региональный Следственный комитет организовали проверки по еще одному инциденту, связанному с очисткой крыш домов от снега. 18 февраля с крыши здания в Бронницах на женщину обрушился пласт снега.