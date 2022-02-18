РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Люберецкая городская прокуратура в ходе проверки установила, что компания ООО «Вереск» на земельном участке, находящемся в собственности юрлица, возвела нежилые здания – объекты капитального строительства, их эксплуатировали с нарушениями, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Здания по договору аренды передали АО «ПО Центрогаз», но не ввели в эксплуатацию.

Сотрудники прокуратуры выявили, что нежилые здания эксплуатируются АО «ПО Центрогаз» без разрешений. В помещениях объектов капитального строительства хранили газовые баллоны.

Люберецкая прокуратура внесла представление в адрес АО «ПО Центрогаз», а также привлекла компанию к административной ответственности по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ.