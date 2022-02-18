РИАМО - 18 фев. Российских фигуристок Анну Щербакову и Александру Трусову наградили на зимних Олимпийских играх в Пекине. Спортсменки завоевали в личном первенстве золотую и серебряные медали, сообщает Nation News.

Щербакова набрала 255,95 балла, а Трусова - 251,73. Бронза ушла спортсменке из Японии. Четвертой стала россиянка Камила Валиева.

Награждение прошло под музыку композитора Петра Чайковского, а вместо российского триколора был поднят флаг с кольцами.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля. Сейчас сборная Российского олимпийского комитета занимает 9 строчку медального зачета. На первых местах расположились Норвежцы, немцы и американцы.

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