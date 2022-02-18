РИАМО - 18 фев. В субботу, 19 февраля, Московский регион накроет новый мощный атлантический циклон. На выходных в столице и области ожидают ветер с порывами 17-19 м/с, также возможны дожди и мокрые снегопады, сообщается на сайте «Метеовести».

Отмечается, что в пятницу в течение дня в Московском регионе все еще будет сказываться влияние предыдущего атлантического циклона «Иления», который ранее принес в область дожди, порывистый ветер и перепады атмосферного давления.

Новый циклон начнет действовать в столице и области во второй половине дня в субботу и продлится вплоть до вечера воскресенья. Порывы ветра в пределах Москвы могут доходить до 19 м/с, что является опасным для большого города.

В условиях порывистого ветра горожанам не следует парковать автомобиль рядом с деревьями и шаткими конструкциями, пешеходам также стоит избегать нахождения вблизи деревьев, домов с неустойчивой кровлей и других сооружений повышенного риска (мостов, линий электропередач и прочих).

«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе на 19–21 февраля>>