«Уже совсем скоро мы будем отмечать праздник - День защитника Отечества. Это праздник мужественных, смелых, преданных людей. Это праздник настоящих патриотов. <...> Я от всей души поздравляю вас с наступающим Днем защитника Отечества, желаю вам мирного неба, благополучия и чтобы все, что у нас происходит, было только во благо нашей великой Родины», - сказал Ежокин.