РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 фев. Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин поздравил жителей с наступающим Днем защитника Отечества, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».
Военнослужащих наградили почетными грамотами и благодарственными письмами главы городского округа.
Домодедовцев также поздравил председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский.
В честь наступающего 23 февраля в молодежном центре «Победа» провели праздничный концерт, на котором выступили творческие коллективы и отдельные исполнители округа.
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