РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. Бюджет подмосковного Королева в минувшем году составил свыше 8 млрд рублей, сообщил глава города Игорь Трифонов в ходе отчета.
В пятницу глава Королева отчитался перед жителями о проделанной работе в 2021 году. На отчете присутствовали депутаты Госдумы и Мособлдумы, представители градообразующих предприятий и Общественной палаты, депутаты городского совета депутатов, сотрудники городских учреждений, почетные граждане.
В 2021 году городскими предприятиями было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по всем видам деятельности на 180 млрд рублей.
В малом бизнесе этот показатель составил 50 млрд руб. Наиболее успешными отраслями малого предпринимательства стали услуги в сфере строительства, услуги транспорта и перевозок, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, разработка компьютерного программного обеспечения и обслуживание в сфере IT, медицина (частные клиники).
Объем инвестиций в основной капитал составил 17,7 млрд рублей.
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям в прошлом году выросла по сравнению с 2020 годом на 9% и составила 79 тыс. 545 рублей.
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