РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 фев. Бюджет подмосковного Королева в минувшем году составил свыше 8 млрд рублей, сообщил глава города Игорь Трифонов в ходе отчета.

В пятницу глава Королева отчитался перед жителями о проделанной работе в 2021 году. На отчете присутствовали депутаты Госдумы и Мособлдумы, представители градообразующих предприятий и Общественной палаты, депутаты городского совета депутатов, сотрудники городских учреждений, почетные граждане.

«Пандемия, ставшая всеобщим вызовом и испытанием, проверила на прочность экономики всех стран мира. Конечно, наш город не стал исключением. Однако, несмотря на трудности, были исполнены самые важные социальные обязательства в сферах образования, здравоохранения, заработной платы. Социальную направленность сохраняет бюджет и в 2022 году», - сказал Трифонов.

В 2021 году городскими предприятиями было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по всем видам деятельности на 180 млрд рублей.

В малом бизнесе этот показатель составил 50 млрд руб. Наиболее успешными отраслями малого предпринимательства стали услуги в сфере строительства, услуги транспорта и перевозок, деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, разработка компьютерного программного обеспечения и обслуживание в сфере IT, медицина (частные клиники).

Объем инвестиций в основной капитал составил 17,7 млрд рублей.

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям в прошлом году выросла по сравнению с 2020 годом на 9% и составила 79 тыс. 545 рублей.