РИАМО - 18 фев. Женщина, которая погибла от упавшей с крыши многоквартирного дома глыбы льда, нарушила меры безопасности, когда шла по улице, сообщили РИАМО в пресс-службе префектуры Восточного административного округа Москвы.

Специалисты проводили очистку водоприемных желобов и воронок системы наружного водостока по адресу: 13-я Парковая улица, дом №11. На участке было протянуты линии ограждения и организовано дежурство.

Дежурный и прохожие предупреждали женщину о проведении работ, однако она все же быстро пересекла обе линии ограждения и прошла в зону производства работ. В результате с крыши на нее упала глыба льда.

От полученных травм она погибла на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.

Видео с места смертельного падения льда с крыши на женщину в Москве>>