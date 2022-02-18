РИАМО - 18 фев. К завершению подходят работы по архитектурной отделке служебных помещений и пассажирской зоны вестибюля станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии Мосметро. Готовность оценивается в 90%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Архитектурно-отделочные работы в вестибюле станции «Марьина Роща» находятся в активной фазе. В служебных помещениях завершена черновая отделка и ведется монтаж оборудования и инженерных систем. Готовность архитектурной отделки пассажирской зоны вестибюля достигла 90%», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Совсем недавно на станции уложили пол из гранита, смонтировали полусферы, которые составляют один из элементов дизайна станции.

По словам гендиректора компании «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, сейчас рабочие завершают установки перегородок на станции. К отделке на платформах приступят после завершения укладки бетона и монтажа металлоконструкций.

«Марьина Роща» является пилонной станцией глубокого заложения с платформой островного типа. Там появится транспортно-пересадочный узел, с которого можно будет пересесть не только на станцию «Марьина роща» «салатовой» ветки подземки.

В целом готовность северо-восточного участка БКЛ равна 86%. На этом участке будут располагаться строящиеся станции «Сокольники» и «Рижская», а также соединительная ветка в электродепо «Нижегородское». На этом участке уже построены станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», пока они функционируют в составе «розовой» ветки метро.

В пятницу столичный градоначальник Сергей Собянин побывал на строящейся станции «Марьина Роща».

«Один из важнейших участков – это северо-восточный участок. Из 7 станций 4 уже запущены и 3 станции находятся в стройке. Здесь, на «Марьиной Роще», одна из самых сложных станций. Она строится в закрытом контуре под землей, это самые сложные, тяжелые работы», – сказал мэр Москвы.

Строительство Большой кольцевой линии – ключевой проект столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км. На ветке будет располагаться 31 станция. При этом 22 уже работают.