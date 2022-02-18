РИАМО - 18 фев. В Московской области 19 февраля ожидается значительное ухудшение погодных условий. В регионе пройдут дожди и мокрые снегопады, которые будут сопровождаться ветром с порывами до 18 м/с, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

Такая погода является потенциально опасной, в связи с чем МЧС рекомендует жителям области соблюдать ряд правил.

В условиях порывистого ветра не следует парковать автомобиль рядом с деревьями и шаткими конструкциями, пешеходам также стоит избегать нахождения вблизи деревьев, домов с неустойчивой кровлей.

При мокром снегопаде водителям стоит воздержаться от поездок на личном транспорте, а в случае, когда это невозможно, быть предельно внимательными при движении по дорогам. Пешеходы в таких условиях должны соблюдать особую осторожность при переходе через дороги и при нахождении вблизи них.

Кроме того, налипание мокрого снега на линии электропередачи может спровоцировать их разрушение. Поэтому при нахождении на улице следует обращать особое внимание на целостность проводов. Также во время мокрого снегопада возможны нарушения электроснабжения.

В случае возникновения экстренной ситуации граждане могут обратиться в подмосковное ГУ МЧС, позвонив на номер 8 (498) 505-41-70, а также связаться со службой спасения по номеру 112.

«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе на 19–21 февраля>>