РИАМО - 18 фев. Измайловская межрайонная прокуратура столицы приступила к проверке по факту смерти женщины на востоке Москвы. С крыши многоквартирного дома на нее упала наледь, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел на 13-й Парковой улице. От полученных травм женщина 1963 года рождения скончалась на месте.

По предварительной информации, место очистки кровли от снега и наледи не было огорожено. Сейчас на месте происшествия работает заместитель измайловского межрайонного прокурора Антон Хрипунов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ход его расследования контролируется столичной прокуратурой.