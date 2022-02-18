Район Фили-Давыдково, расположенный в центре Западного административного округа Москвы, относится к числу престижных и компактных. Здесь живет лишь 115 тысяч человек. Район достаточно удален от центра, но обладает развитой инфраструктурой. О его плюсах и минусах РИАМО рассказали местные жители.
Купцы, рабочие и художники
Существуют свидетельства, которые относят ко II тысячелетию до нашей эры, доказывающие, что уже тогда, в древности, на землях, где располагается современный район Фили-Давыдково, жили люди. Столетия спустя здесь образовались деревни Давыдково и Мазилово, долгое время принадлежавшие знатным боярам Нарышкиным. Но в 1812 году деревни оказались на пути французских войск, а потому были разорены и пришли в упадок.
Во второй половине XIX века начал формироваться небольшой дачный поселок, который полюбился купцам и московским знаменитостям. Здесь селились писатели, художники, музыканты, а в начале ХХ века неподалеку обосновались рабочие заводов, для которых впоследствии построили рабочие городки.
В XX веке Мазилово и Давыдково вошли в состав Москвы. На момент начала Великой Отечественной войны на территории появились дома и школы, культурные учреждения. Основное жилищное строительство развернулось 40 лет спустя, когда происходила массовая застройка хрущевками. А в 1995 году, наконец, образовался район Фили-Давыдково.
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Район на ладони
Фили-Давыдково относится к числу самых компактных районов Москвы. Его территория, застроенная разнообразными многоэтажками, занимает всего 696 гектаров. Проживает здесь около 115 тысяч человек.
Кроме того, район считается одним из самых престижных и востребованных у покупателей жилья. Сегодня самая дешевая квартира в районе стоит 8 миллионов рублей, однокомнатные квартиры стоят в среднем 12 миллионов, двухкомнатные — 16 миллионов. Есть в районе и премиальная недвижимость.
«Мы с мужем купили здесь квартиру около трех лет назад и пока ни разу не пожалели. Все под рукой, да и сам район как на ладони. Радует, что тут спокойно и безопасно. Лично я ни разу не сталкивалась с криминалом», — рассказывает москвичка Елена.
Особенно ценится жилплощадь неподалеку от местной достопримечательности — дачи Сталина, где тот прожил последние 20 лет. Привлекает район и своей ухоженностью.
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Рестораны и мажоры на «Мерседесах»
Фили-Давыдково достаточно удален от центра, чтобы не привлекать толпы туристов, но при этом находится не на периферии и хорошо связан с другими территориями. Здесь есть сразу шесть станций метро — Филевской, Арбатско-Покровской, Солнцевской и Большой кольцевой линий — и две станции МЦД-1. Это обеспечивает хорошую транспортную доступность района.
Однако у автолюбителей иногда бывают проблемы.
Как отмечают местные, найти занятие на вечер можно и внутри района, не отправляясь на другой конец города. Здесь можно найти бары, рестораны и кинотеатры на свой вкус.
«Приличных заведений хватает. Лично мне раньше нравился ресторан Bocconcino за вкусные завтраки и витрину со свежими морепродуктами. Обычно я без проблем могу оставить в заведении и 5-7 тысяч рублей за ужин», — рассказывает Елена.
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ТЦ для иностранцев
Инфраструктура в районе Фили-Давыдково тоже не подкачала. Объекты социально-бытового назначения расположены в глубине его территории. Здесь построено около 40 школ и детских садов и множество поликлиник. За медицинскими услугами можно обратиться и в частные учреждения. Также здесь множество салонов красоты.
На шопинг лучше отправляться на Кутузовский проспект и Аминьевское шоссе. В Филях-Давыдково есть несколько торгово-развлекательных центров, крупнейшие из которых — «Времена года» и «Океания». Туда местные жители ходят за брендовыми вещами и предметами масс-маркета. Продуктовые представлены многочисленными сетевыми магазинчиками.
При этом проживающие здесь горожане считают, что отсутствие делового центра — один из существенных недостатков района.
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Парковые зоны и сцены из фильмов
Развитая транспортная сеть и соседство с крупными столичными шоссе не лучшим образом сказываются на экологии района. Однако этот недостаток компенсируют многочисленные зеленые зоны, где любят прогуливаться местные.
В Фили-Давыдково входит северная часть особо охраняемой природной территории «Долина реки Сетунь». Неподалеку находится так называемый Сад здоровья: особенностью природной зоны являются растения, которые выделяют фитонциды. Еще одно излюбленное место у жителей — плодовый сад, расположенный возле станции метро «Славянский бульвар».
Привлекает гостей и местных Маниловский пруд, на берегу которого стоит памятник павшим в Великую Отечественную войну.
Гордятся жители и тем, что Фили-Давыдково тесно связан с кинематографом. Здесь снимали сериал «Закон и порядок», а также фильмы «Утомленные солнцем 2», «Дерсу Узала», «Ирония судьбы, или С легким паром!».
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