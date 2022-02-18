Район Фили-Давыдково, расположенный в центре Западного административного округа Москвы, относится к числу престижных и компактных. Здесь живет лишь 115 тысяч человек. Район достаточно удален от центра, но обладает развитой инфраструктурой. О его плюсах и минусах РИАМО рассказали местные жители.

Купцы, рабочие и художники

Существуют свидетельства, которые относят ко II тысячелетию до нашей эры, доказывающие, что уже тогда, в древности, на землях, где располагается современный район Фили-Давыдково, жили люди. Столетия спустя здесь образовались деревни Давыдково и Мазилово, долгое время принадлежавшие знатным боярам Нарышкиным. Но в 1812 году деревни оказались на пути французских войск, а потому были разорены и пришли в упадок.

Часть района занимает бывшая усадьба Кунцево, которая тоже имеет богатую историю. Около четырех столетий здесь находились крестьянские поселения, велось хозяйство, развивались ремесла.

Во второй половине XIX века начал формироваться небольшой дачный поселок, который полюбился купцам и московским знаменитостям. Здесь селились писатели, художники, музыканты, а в начале ХХ века неподалеку обосновались рабочие заводов, для которых впоследствии построили рабочие городки.

В XX веке Мазилово и Давыдково вошли в состав Москвы. На момент начала Великой Отечественной войны на территории появились дома и школы, культурные учреждения. Основное жилищное строительство развернулось 40 лет спустя, когда происходила массовая застройка хрущевками. А в 1995 году, наконец, образовался район Фили-Давыдково.

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Район на ладони

сайт района Фили-Давыдково

Фили-Давыдково относится к числу самых компактных районов Москвы. Его территория, застроенная разнообразными многоэтажками, занимает всего 696 гектаров. Проживает здесь около 115 тысяч человек.

Кроме того, район считается одним из самых престижных и востребованных у покупателей жилья. Сегодня самая дешевая квартира в районе стоит 8 миллионов рублей, однокомнатные квартиры стоят в среднем 12 миллионов, двухкомнатные — 16 миллионов. Есть в районе и премиальная недвижимость.

Из-за уюта и компактности Фили-Давыдково давно облюбовали молодые семьи, но в последние годы районом все чаще интересуются бизнесмены, топ-менеджеры, которые хотят жить ближе к центру, но не планируют переплачивать.

«Мы с мужем купили здесь квартиру около трех лет назад и пока ни разу не пожалели. Все под рукой, да и сам район как на ладони. Радует, что тут спокойно и безопасно. Лично я ни разу не сталкивалась с криминалом», — рассказывает москвичка Елена.

Особенно ценится жилплощадь неподалеку от местной достопримечательности — дачи Сталина, где тот прожил последние 20 лет. Привлекает район и своей ухоженностью.

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Рестораны и мажоры на «Мерседесах»

Фили-Давыдково достаточно удален от центра, чтобы не привлекать толпы туристов, но при этом находится не на периферии и хорошо связан с другими территориями. Здесь есть сразу шесть станций метро — Филевской, Арбатско-Покровской, Солнцевской и Большой кольцевой линий — и две станции МЦД-1. Это обеспечивает хорошую транспортную доступность района.

Однако у автолюбителей иногда бывают проблемы.

«Я не раз попадал в пробки на основных магистралях. Мажоры с Рублевки на всяких «Мерседесах» уже несколько раз нарушали правила движения. Такое ощущение, что для них закон не писан», — жалуется житель района Иван.

Как отмечают местные, найти занятие на вечер можно и внутри района, не отправляясь на другой конец города. Здесь можно найти бары, рестораны и кинотеатры на свой вкус.

«Приличных заведений хватает. Лично мне раньше нравился ресторан Bocconcino за вкусные завтраки и витрину со свежими морепродуктами. Обычно я без проблем могу оставить в заведении и 5-7 тысяч рублей за ужин», — рассказывает Елена.

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ТЦ для иностранцев

сайт Правительства Москвы

Инфраструктура в районе Фили-Давыдково тоже не подкачала. Объекты социально-бытового назначения расположены в глубине его территории. Здесь построено около 40 школ и детских садов и множество поликлиник. За медицинскими услугами можно обратиться и в частные учреждения. Также здесь множество салонов красоты.

На шопинг лучше отправляться на Кутузовский проспект и Аминьевское шоссе. В Филях-Давыдково есть несколько торгово-развлекательных центров, крупнейшие из которых — «Времена года» и «Океания». Туда местные жители ходят за брендовыми вещами и предметами масс-маркета. Продуктовые представлены многочисленными сетевыми магазинчиками.

«Это настоящий подарок, что в районе есть крупные ТЦ, где можно быстро купить все, что нужно. Но ценник, как по мне, завышен. Зато приезжающих в гости иностранцев не стыдно отвести на шопинг в ту же «Океанию» с роскошным дизайном и дорогими вещами», — рассказывают местные жители.

При этом проживающие здесь горожане считают, что отсутствие делового центра — один из существенных недостатков района.

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Парковые зоны и сцены из фильмов

Развитая транспортная сеть и соседство с крупными столичными шоссе не лучшим образом сказываются на экологии района. Однако этот недостаток компенсируют многочисленные зеленые зоны, где любят прогуливаться местные.

В Фили-Давыдково входит северная часть особо охраняемой природной территории «Долина реки Сетунь». Неподалеку находится так называемый Сад здоровья: особенностью природной зоны являются растения, которые выделяют фитонциды. Еще одно излюбленное место у жителей — плодовый сад, расположенный возле станции метро «Славянский бульвар».

Привлекает гостей и местных Маниловский пруд, на берегу которого стоит памятник павшим в Великую Отечественную войну.

Гордятся жители и тем, что Фили-Давыдково тесно связан с кинематографом. Здесь снимали сериал «Закон и порядок», а также фильмы «Утомленные солнцем 2», «Дерсу Узала», «Ирония судьбы, или С легким паром!».

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