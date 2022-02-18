РИАМО - 18 фев. Столичная прокуратура проследит за ходом расследования уголовного дела по факту применения насилия в отношении полицейских в метро Москвы, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

На станции метро «Тульская» 17 февраля представители власти законно потребовали одного из мужчин проследовать в комнату для установления личности. Тот ответил категорическим отказом и начал отталкивать полицейских и размахивать руками.

Второй мужчина умышленно ногой нанес удар одному из полицейских в живот, а другому – несколько раз по голове, затем он скрылся.

Подозреваемый 2000 года рождения был задержан на месте преступления. Второго злоумышленника 2003 года рождения задержали в ходе оперативных мероприятий.