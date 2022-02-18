РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 фев. В пятницу в городском округе Мытищи в конференц-зале центра единоборств состоялись очередное обучение и проверка знаний охраны труда руководителей и специалистов МАУ «Спортсооружения», сообщается в Instagram-аккаунте МАУ «Спортсооружения».

Обучение проводил главный консультант управления по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград администрации Мытищ Игорь Ключников.

Все руководители и специалисты получили максимум информации по действующему трудовому законодательству и предстоящим с 1 марта изменениям в части охраны труда. Они успешно прошли проверку знаний.