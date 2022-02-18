РИАМО – 18 фев. Оператор битумного бизнеса «Газпром нефти» – «Газпромнефть - Битумные материалы» – на 43,5% повысил объем поставок вяжущих дорожно-строительным фирмам Подмосковья и столицы в 2021 году, сообщает пресс-служба компании «Газпромнефть - Битумные материалы».

Продукцию «Газпром нефти» применили для возведения и ремонта свыше 12,5 тыс. км дорог в Московском регионе. В прошлом году было реализовано 549 тыс. т битумных материалов и битумопроизводной продукции. Поставки выполняются с производственных активов «Газпром нефти»: Московского НПЗ, Рязанского завода битумных материалов и предприятия «НОВА-Брит» в Вязьме (Смоленская область).

Битумные материалы «Газпром нефти» использовали при возведении Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). Для проекта компания поставила 160 тыс. т высокотехнологичного битума, который создали по уникальной рецептуре с учетом местных климатических условий и транспортной нагрузки. Вяжущие «Газпром нефти» использовали при возведении трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань, при реконструкции и ремонте МКАД, московских вылетных трасс и городской транспортной сети.

Для обеспечения увеличивающейся потребности Московского региона в битумных материалах Московский НПЗ «Газпром нефти» повысил производительность большой битумной установки, которая является крупнейшим в Европе производственным комплексом такого типа. Благодаря высокому технологическому уровню оборудования удалось отказаться от ежегодной остановки комплекса на плановый ремонт, производство было увеличено на 11%.

«Интенсивность движения на магистралях Московского региона предъявляет повышенные требования к качеству и долговечности дорожных покрытий. Наша битумная продукция с запасом перекрывает эти требования и увеличивает межремонтный срок эксплуатации городских и загородных трасс, благодаря чему снижается число автомобильных заторов, вызванных необходимостью замены дорожного полотна», — сказал гендиректор «Газпромнефть – Битумные материалы» Дмитрий Орлов.

Он добавил, что столичные водители, которые передвигаются по качественным дорогам, построенным с применением битума компании, должны были оценить это по достоинству.

Гендиректор Московского НПЗ Виталий Зубер отметил, что завод бесперебойно обеспечивает Московский регион моторным, авиационным топливом и битумом для возведения и ремонта быстроразвивающейся дорожной сети. Эту задачу эффективнее позволяют решать оптимизация, модернизация режимов работы битумного комплекса, внедрение современных природосберегающих и цифровых технологий. В то же время снижается нагрузка на окружающую среду.

Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) – это материалы на основе традиционных битумов с добавлением полимеров типа СБС (стирол-бутадиен-стирол) и пластификатора. По сравнению с традиционным битумом у ПБВ лучшие показатели качества, такие как повышенная сопротивляемость к деформации, улучшенные свойства при высоких и низких температурах, улучшенное сопротивление износу.