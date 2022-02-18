РИАМО - 18 фев. Прокуратура Московской области начала проверку ситуации с падением снега с крыши одного из домов в Бронницах на женщину с двумя детьми, в результате инцидента они получили травмы и были госпитализированы, сообщает пресс-служба ведомства.

Проведение проверки было поручено Раменской городской прокуратуре. В ходе мероприятий будут установлены причины произошедшего. Также правоохранители оценят соблюдение требований законодательства ответственными должностными лицами.

В случае виновности должностных лиц, отвечающих за уборку снега и связанные с этим мероприятия, к ним будут применены меры прокурорского реагирования.

Ранее проверку происшествия также организовало ГСУ СК России по Московской области. Сотрудники СК осмотрят место происшествия, проведут опрос свидетелей и пострадавших.

По имеющимся данным, одному из получивших травмы детей 2 года, другому ребенку 6 лет. Сейчас женщина с детьми находится в медицинском учреждении.