РИАМО - 18 фев. Специалисты завершают строительство пролетных строений эстакады через Курского направление МЖД на Юго-Восточной хорде, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В составе участка московского скоростного диаметра от Павелецкого направления МЖД до МКАД на завершающую стадию вышло строительство эстакады основного хода трассы через Курское направление МЖД», – заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, эстакада будет иметь протяженность 1,2 км. Специалисты определили три основных типа пролетных строений для ее возведения конструкции из монолитного и сборного железобетона уже установлены, а металлическое пролетное строение готово более чем на треть.

«Этот участок московского скоростного диаметра обеспечит выезд на трассу из района Бирюлево Западное и интеграцию с Дорожной улицей, которая выполняет функцию дублера Варшавского шоссе», – подчеркнул Бочкарев.

Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, используемые при строительстве технологии помогают оптимизировать процесс возведения эстакады. При этом сохранено регулярное сообщение на МЦД-2.

«На второй, 300-метровой эстакаде в районе платформы Красный строитель, специалисты приступили к монтажу пролетного строения на стапеле. Все пять опор будущей эстакады готовы, к надвижке пролетного строения приступим весной», – отметил Кравцов.

В холдинг «Мосинжпроект» входит компания «МИП-Строй 1». Ее специалисты продолжают возведение путепровода тоннельного типа под участком Павелецкого направления Московской железной дороги.

«С помощью микротоннельных комплексов мы формируем защитный экран из металлических труб. В процессе выемки грунта из тоннеля он примет на себя нагрузку от железнодорожного полотна. Уже выполнено 46 из 88 проходок – полностью готов верхний ярус конструкции, начаты работы по устройству вертикальных рядов и закреплению грунтового массива», – добавил гендиректор компании «МИП-Строй 1» Константин Маслаков.

Маслаков подчеркнул, что для обеспечения дополнительной безопасности движения поездов в районе строительства железнодорожные пути были усилены страховочными пакетами.

«Потенциальные просадки и смещения путей находятся под круглосуточным мониторингом», – добавил он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин объявил, что Северо-Восточная и Юго-Восточная хорды будут соединены в единую магистраль. Она получила рабочее название «Московский скоростной диаметр».

«Для миллионов автолюбителей создание Московского скоростного диаметра будет означать новую транспортную реальность — более быстрые и комфортные поездки из одной части города до другой. Через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 мин», – написал Собянин в своем блоге.