РИАМО - 18 фев. Контролеры ГКУ «Организатор перевозок» выявили около 20 тыс. нарушений оплаты проезда столичном транспорте в прошлом месяце. В Мосметро было зафиксировано 1,5 тыс. таких случаев, сообщил глава организации Владислав Султанов.

Каждый день оплату проезда проверяют контролеры. Контролем охвачены абсолютно все станции московского метро. Также оплату проезда проверяют на 700 маршрутах наземного транспорта.

Только в прошлом году инспекторы установили свыше 250 тыс. фактов безбилетного проезда в городском транспорте Москвы. 20 тыс. нарушений пришлось на столичную подземку.

Чаще всего нарушителями являются граждане от 19 до 29 лет. На них приходится 60% всех нарушений.

«Московский транспорт активно развивает и внедряет новые способы бесконтактной оплаты, каждый может выбрать для себя наиболее удобный вариант. Если пассажир занял место и не приложил билет, банковскую карту или мобильное устройство к валидатору – это неоплаченный проезд», – сказал Султанов.