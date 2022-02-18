РИАМО - 18 фев. Банк России разработал законопроекты о запрете на организацию выпуска и обращения частной цифровой валюты в РФ. Запрет также коснется распространения информации о частных цифровых валютах, сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту будет запрещено создание и функционирование юрлиц и деятельность физлиц по выпуску, организации выпуска и организации обращения частной цифровой валюты на территории РФ и за ее пределами.

За нарушение предполагается ввести штрафы в размере до 1 млн рублей. Также законопроект предусматривает запрет на распространение информации о частной цифровой валюте.

Кроме того, запрет на владение частными цифровыми валютами планируется наложить на банки, другие финансовые институты и субъекты национальной платежной системы.

Авторы законопроекта также хотят наделить ЦБ РФ правом возбуждать административные дела при владении банками криптовалютой и отказывать в переводах тем, кто связан с выпуском частных цифровых валют.