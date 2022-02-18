РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Квартиры жителей второго подъезда дома №341 на Октябрьском проспекте в Люберцах, где в пятницу произошла протечка кровли, не пострадали, сообщил порталу «РИАМО в Люберцах» представитель Единой диспетчерской службы городского округа.

«Ремонтные работы на данной кровле запланированы к проведению на текущей неделе. На данный момент проведена расчистка проблемного участка кровли от снега и наледи. Квартиры жителей не пострадали», - сказал представитель ЕДС.

Он добавил, что по факту завершения работ в подъезде будет проведен ремонт.

Ранее пользователи Instagram-аккаунта mylubertsy поделились видео, на котором видно, как в подъезде протекает кровля.