РИАМО - 18 фев. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение подмосковного управления ФАС России о включении сведений в отношении ООО «Стройхолдинг» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в региональное УФАС поступило обращение от администрации городского округа Красноармейск о внесении сведений в отношении компании в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по благоустройству Центральной площади города.

По результатам рассмотрения данного обращения, управление признало действия фирмы не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «Стройхолдинг» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением компания обратилась в суд, который отказал ООО в удовлетворении требований, а также подтвердил законность и обоснованность решения областного УФАС России.