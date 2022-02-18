РИАМО - 18 фев. Россия объявила заместителя посла США в Москве Барта Гормана персоной нон грата. Такое решение было принято как ответная реакция на провокацию, сообщает Nation News.

«Что касается высылки американского дипломата, это ответная мера, и опять — это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим что-то. Это ответ на провокацию», — сказал заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Россия не предпринимает попыток провоцировать партнеров из США на обострение отношений.

Ранее Вашингтон сократил штат российской дипломатической миссии в США. Из страны был выслан советник-посланник официального диппредставительства РФ.