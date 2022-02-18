РИАМО - 18 фев. В Москве высота сугробов приблизилась к климатической норме, на сегодняшний день в городе снежный покров составляет 28 см, сообщается на сайте «Метеоновости».

С первых дней февраля погода в мегаполисе взяла курс на тепло. Среднесуточная температура только один раз приблизилась к климатической норме, а в остальные дни была выше на 5-8 градусов.

В результате такой теплой погоды снежный покров начал разрушаться. В начале февраля сугробы в городе достигали 50 см, а к середине месяца уменьшились до 36 см. К утру пятницы высота сугробов в Москве составила 28 см, что соответствует климатической норме.

Плюсовая температура сохранится в Московском регионе в ближайшие 7 дней. Также пройдут дожди и мокрый снег.