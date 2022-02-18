РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Почти 700 семей с низкими доходами в подмосковном Красногорске получают президентскую выплату на первого ребенка, сообщили в Красногорском управлении соцзащиты населения Минсоцразвития региона.

«В городском округе Красногорск более 690 семей получают президентскую выплату на первого ребенка для семей с низкими доходами», – сообщила начальник Красногорского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области Лилия Гордон.

Она также добавила, что пособие на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно получают около 1,2 тыс. семей.

Всего в Подмосковье президентскую выплату на первого ребенка в увеличенном размере – 14 306 рублей – получают более 45 тыс. семей с низкими доходами.

«Выплата федеральная и предоставляется в рамках нацпроекта «Демография», – сказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Она добавила, что выплата положена тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает 32 150 рублей на человека. Она выплачивается до достижения ребенком возраста 3 лет.

«В Подмосковье также предусмотрено пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, размер которого в этом году проиндексирован и составляет 50%, 75% и 100% прожиточного минимума – это от 7 153 до 14 306 рублей соответственно», – заключила Каклюгина.