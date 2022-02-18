РИАМО - 18 фев. Повышение зарплат водителям автобусов «Мострансавто» позволит сократить дефицит кадров в ведомстве и снизить нагрузку на работающих водителей, сообщил РИАМО заместитель председателя комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о прибавке к зарплате водителям «Мострансавто» с 1 марта.

«Вопрос дефицита водителей общественного транспорта в Московской области пока сохраняется. <...> Для того чтобы привлечь в отрасль квалифицированных специалистов и соискателей на данные вакансии, было принято закономерное решение поднять зарплаты водителям «Мострансавто», - сказал Коркин.

Он отметил, что в условиях дефицита кадров испытывают трудности те работники, которые ежедневно выходят на линии.

«Данная ситуация неважным образом сказывается на качестве оказания пассажирских перевозок, и люди это чувствуют», - уточнил Коркин.

По его словам, власти региона реагируют на такие острые вопросы и стараются оперативно и планомерно их решить.

Губернатор ранее отмечал, что все водители предприятия получат надбавку в 5%, кроме того, еще 10% к зарплате водители могут получить в качестве стимулирующих выплат, это будет зависеть от загруженности специалиста, качества работы и особенностей маршрута.

Решение о повышении зарплат было утверждено по предложению профсоюза работников и в соответствии с коллективным договором. Кроме того, повысить зарплаты решили из-за нехватки водителей и болезни части сотрудников.