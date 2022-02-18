РИАМО - 18 фев. Персонал несовершеннолетних спортсменов могут проверить в случае нарушений антидопинговых правил. Эта процедура может затронуть тренера фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе, сообщает News.ru.

Спортивный юрист Анна Анцелиович отметила, что если будет установлено, что окружение спортсмена повлияло на использование запрещенных средств, к персоналу могут применить санкции.

«Если установят, что они каким-то образом содействовали или были инициаторами использования запрещенных субстанций, то к ним действительно применяются санкции. В случае с несовершеннолетними такая санкция может достигать даже пожизненной дисквалификации, если речь идет о не особой субстанции, которой и является триметазидин, найденный в пробе Камилы Валиевой», – заявила Анцелиович.

В подобных ситуациях не предусмотрено коллективное наказание, поэтому степень вины самой Валиевой будут устанавливать отдельно. В частности, будут выяснять, осознавала ли сама спортсменка, что принимает запрещенную субстанцию.

Глава Международного Олимпийского комитета Томас Бах раскритиковал российских тренеров за холодную встречу Камилы Валиевой после ее выступления в произвольной программе.

Фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, также является воспитанницей Тутберидзе. В двух программах она набрала 255,95 балла. Второе место досталось Александре Трусовой с 251,73 балла. Валиева оказалась четвертой, набрав 224,09 балла.

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