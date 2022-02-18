РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 фев. Из-под домашнего ареста сбежал мужчина, выбросивший щенка из окна 14 этажа многоквартирного дома на Наташинской улице в Люберцах, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

В конце 2021 года в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестные скинули щенка из окна. Прибывшие полицейские установили, что в результате происшествия собака получила травмы, несовместимые с жизнью.

Отделом дознания МУ МВД было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», однако следователь переквалифицировал дело на пункт «б» части 2 статьи 245 УК РФ и принял в свое производство для дальнейшего расследования.

«Люберецким городским судом правонарушителю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, однако он скрылся, не явившись в назначенное время в суд», - говорится в сообщении.

Полицейские принимают меры для установления местонахождения мужчины. Кроме того, подготовлены документы для объявления его в розыск.