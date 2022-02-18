РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 фев. Жителей Подольска просят помочь установить личность мужчины, труп которого нашли грибники вблизи СНТ «Лучинское-2» в августе 2021 года, до сих пор по нему нет никакой информации, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

В производстве следователя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Московской области находится уголовное дело. Его возбудили в августе 2021 года по факту обнаружения тела неизвестного мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Тело погибшего обнаружили на участке в лесном массиве вблизи СНТ «Лучинское-2» поселения Лаговское. Труп пролежал несколько месяцев, поэтому череп был уже скелетирован.

«Установлено, что одежда, в которой был мужчина, приобреталась 10 мая 2021 года в магазине сети СROPP в торгово-развлекательном центре «Вегас» в Ленинском округе в п. Совхоз им. Ленина. Известно, что в магазинном чеке были как мужские, так и женские вещи. Примерно в этот же период неизвестный погиб. Но похожего мужчину до сих пор никто не ищет. По генотипу его также не смогли найти в имеющихся базах», - сказала Врадий.

Приметы мужчины: европеоидного типа, биологический возраст 19,6-37 лет, рост 161-178 см. На 2-м и 3-м зубах верхней челюсти слева коронки из белого металла, на 4-м зубе верхней челюсти слева коронка из желтого металла, на 1-6-м и 1,2-м зубах на верхней челюсти справа коронка из белого металла, на 5-м зубе верхней челюсти справа коронка из желтого металла.

Был одет в трусы темно-синие, кроссовки черные бренда СROPP 42-го размера, джинсы синие СROPP на черном ремне 2-го размера, куртка из синтетической ткани на молнии синего цвета, футболка зеленого цвета Ostin Studio.

Следствие просит всех, кто располагает информацией о личности мужчины либо об обстоятельствах его исчезновения и убийства, сообщить в ГСУ СК РФ по Московской области или по номеру телефона: 8(926)052-72-90.