РИАМО - 18 фев. Москва предоставит земельные участки для строительства соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги в Шмитовском проезде и Шелепихинском тупике в ЦАО. Соответствующее решение уже принято Градостроительно-земельной комиссией столицы, сообщает пресс-служба Москомстройнвеста.

Три выделенных участка расположены в Пресненском районе Москвы, их предоставят в аренду ОАО «РЖД» на шесть лет в рамках реализации проекта развития Московского транспортного узла.

В ходе работ по строительству соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями МЖД на выделенных участках разместят проектируемые объекты железнодорожной инфраструктуры.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что в настоящий момент выделенные участки не обременены земельно-правовыми отношениями и свободны от объектов капитального строительства.