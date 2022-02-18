РИАМО - 18 фев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил заявление лидера Украины Владимира Зеленского о том, что минские соглашения потеряли актуальность, а главы РФ и США должны подписать новый документ по гарантиям безопасности, сообщает Газета.ru.

«Здесь нужны детали. Обсуждение гарантий безопасности касается безопасности всех, мы говорим о неделимости безопасности. Обсуждая безопасность, нельзя игнорировать безопасность отдельно взятые страны», - отметил Песков.

Он добавил, что Москва продолжает отстаивать необходимость обеспечения безопасности для всех стран без исключения. Также Песков подчеркнул, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров разъяснял этот тезис коллегам из США и Европы.

Ранее Зеленский заявил, что минские соглашения поставили Украину в невыгодную позицию в самом начале их создания. Украинский лидер отметил, что не удовлетворен всеми пунктами документа и соглашения не решают вопросы, связанные с обострением ситуации вокруг Киева.

Зеленский предложил разработать масштабный документ по гарантиям безопасности, в котором будут пункты, касающиеся непосредственно безопасности Украины. По словам политика, подписать документ должны будут российские и американские власти.