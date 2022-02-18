РИАМО - 18 фев. Некоторым людям из-за особенностей иммунитета необходимо подбирать индивидуальный план вакцинации. Иначе прививка может не сработать, сообщает «Вечерняя Москва».

В частности, это касается пациентов со слабым иммунитетом.

«К ним можно отнести людей с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и тех, чей организм с рождения слаб», – заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Кроме того, к ним относятся те пациенты, кто прошел облучение или специализированное лечение препаратами, которые снижают защиту организма. После укола у них не вырабатываются нужные антитела к коронавирусу.

«Выход один — для этой категории пациентов составляется индивидуальный график вакцинации, который подразумевает определенный контроль за их состоянием, — не только за титром антител, но и в целом за состоянием иммунитета», – добавил Болибок.

По его словам, пациент сдает расширенный анализ крови и дополнительные биоматериалы. С помощью собранных данных специалисты могут установить общий уровень иммуноглобулина. После прохождения вакцинации к коронавирусу пациенту назначаются дополнительные рекомендации и процедуры, которые помогут повысить выработку антител.

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