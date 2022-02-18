РИАМО - 18 фев. Президент РФ Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко начали переговоры в Москве, сообщает РИА Новости.

Ранее Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Путиным. Среди тем переговоров — торгово-экономическое сотрудничество и безопасность.

«Мы с вами регулярно в контакте, но в этом году встречаемся очно впервые, нам есть о чем поговорить, сверить часы по ряду позиций», — отметил Путин.

Он отметил, что 2021 год был весьма продуктивным с точки зрения двустороннего сотрудничества.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что по итогам беседы главы государств могут выступить с заявлением.