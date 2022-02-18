РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 фев. Жители Подмосковья, в том числе Красногорска, смогут получать льготные лекарства в фельдшерско-акушерских пунктах, сообщил глава городского округа Дмитрий Волков в своем Instagram-аккаунте.

«Получить льготные лекарства в Подмосковье теперь можно будет в фельдшерско-акушерских пунктах. В нашем муниципалитете работают пять фельдшерско-акушерских и один медицинский пункт, четыре из них уже получили лицензию на выдачу лекарств», - написал Волков.

Он пояснил, что речь идет о ФАПах в деревнях Козино и Гаврилково, а также в поселках Светлые горы и Новый.

Сейчас идет подготовка технической базы, выдавать льготные препараты там начнут в следующем месяце.

В феврале лицензию получат пункты в поселке Истра и селе Ильинское-Усово.