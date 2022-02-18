РИАМО - 18 фев. Вакцинация против различных инфекций играет жизненно важную роль в поддержании здоровья всех сельскохозяйственных животных, схема ввода препаратов рассчитывается в соответствии с возрастом животного, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Правильно составленный план вакцинации помогает сохранить здоровое поголовье животных и обеспечить производительность животноводческого хозяйства.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский уточнил, что вакцинация крупного рогатого скота в области должна проводиться ветврачами. Специалист в обязательном порядке проведет клинический осмотр животного и примет решение о вакцинации, основываясь на симптоматике.

В возрасте 12-18 дней телят следует привить против пастереллеза, парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита, инфекции респираторно-синцитиальной. В возрасте 20 дней – от сальмонеллеза, в возрасте 40-45 дней – от рота- и коронавирусных болезней, повторная вакцинация против ринотрахеита инфекционного, диареи вирусной, парагриппа-3 и так далее.

Также в регулярных прививках нуждаются беременные коровы. При вакцинации учитывают тип препарата, сколько дней осталось до отела. Рекомендуют делать прививки стельным коровам не позже 1,5-2 месяцев до отела. При этом им нельзя проводить вакцинацию против сибирской язвы (срок – через 30 дней после родов).