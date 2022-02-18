РИАМО - 18 фев. В городском округе Коломна в 2022 году планируется провести капитальный ремонт 66 многоквартирных домов. На эти цели по региональной программе капремонта было выделено 441 млн рублей, сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта Московской области.

В 18 домах будут отремонтированы кровли, в 16 – фасады, а в 43 – инженерные системы. Кроме того, в одном из многоквартирных домов заменят 2 лифта.

В 2021 году в городском округе Коломна в программу капремонта вошли 54 многоквартирных дома по общестроительным работам и 15 домов – по замене лифтов.

Всего же в прошлом году в Подмосковье капремонт был выполнен в 2380 многоквартирных домах. Планируется, что в 2022 году капремонт пройдет в 3757 домах региона.

«В рамках трехлетнего плана будет проведен ремонт порядка 8 тыс. домов. Срок окончания действия договоров – 30 декабря 2022 года», - сообщил гендиректор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.