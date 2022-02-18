РИАМО - 18 фев. Управляющая компания починила протекающую кровлю в трехэтажном доме в Кашире после вмешательства Госжилинспекции, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет об ООО «УК городского округа Кашира», которая заменила участок конька на сложной вальмовой крыше старого трехэтажного дома по адресу: улица Энергетиков, дом №10.

Крыша прохудилась в ноябре, во время непогоды с нее сорвало часть покрытия. Однако после этого все обращения в управляющую компанию результата не давали. В итоге влага через чердак стала просачиваться в квартиры третьего этажа, и люди пожаловались на свою УК.

Чтобы остановить протечки, крышу сначала очистили от наледи, а потом смонтировали новый участок кровельного конька. Это обязательная защитная конструкция для любой скатной кровли, в данном случае вальмовой, то есть четырехскатной.