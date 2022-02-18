РИАМО - 18 фев. Полицейские на северо-востоке Москвы задержали подозреваемого в хулиганстве, который во время ссоры на Алтуфьевском шоссе стрелял из травматического пистолета по своим оппонентам, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

По предварительной версии, между двумя компаниями мужчин возник спор, в ходе которого 43-летний мужчина несколько раз выстрелил в сторону обидчиков, после чего уехал в неизвестном направлении на автомобиле такси. У двоих пострадавших зафиксированы телесные повреждения.

После задержания стрелявший добровольно выдал пистолет и 3 патрона к нему.

Согласно результатам исследования изъятый пистолет является травматическим, а патроны пригодны к стрельбе из него. Соответствующее разрешение на оружие у мужчины имеется.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».